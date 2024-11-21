大阪市内の公園で男性が男2人に襲われ現金約900万円を奪われました。男性は、SNSで知り合った女と待ち合わせをしていました。警察によりますと、20日午後6時すぎ、大阪市淀川区の公園で中国籍の男性（32）が男2人にスタンガンのようなもので襲われ、現金約900万円が入ったリュックを奪われました。男性はSNSで知り合った中国籍の女（29）に「50万元を両替してほしい」と頼まれ、待ち合わせをしていました。男2人は黒い服を着ていて