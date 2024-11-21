米国の高等教育機関に在籍する留学生は昨年度インド人が２００９年以来初めて中国人を抜き、最多となった/VCG/Getty Images香港（ＣＮＮ）中国人留学生は過去１０年以上にわたり、海外留学という特権意識やアメリカンドリームの魅力に押されて米国に押し寄せた。親は子どもを海外に送り出すため、塾や家庭教師に多額の出費を惜しまなかった。しかし米国務省と非営利の国際教育機関が１８日に発表した統計によると、米国の高等教育