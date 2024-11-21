「電話でお金詐欺」で熊本市に住む男性から現金1000万円をだまし取ろうとしたとして男2人が逮捕された事件で、指示役兼リクルーターとみられる男が熊本県警に逮捕されました。 【写真を見る】「反社勢力に金が流れているから」1000万円の詐欺未遂で指示・リクルーター役とみられる会社員の男逮捕 詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、横浜市鶴見区下末吉に住む会社員の男（55）です。 男は他の男2人などと