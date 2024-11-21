物流の「2024年問題」で、農林水産物の輸送に影響が出ています。JAや熊本県トラック協会は、国などに支援を求めました。 【写真を見る】「今年は22社が…」運送業者が厳しい現状訴える農林水産物の「2024年問題」コストの価格転嫁にも課題 11月20日の農林水産物の輸送問題の対策協議会には、県やJA、県トラック協会など10の機関が出席しました。 「2024年問題」は、労働基準法の改正に伴う時間外労働の規制強化で労働時間が限