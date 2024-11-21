不審な液体を調べるＮＢＣテロ対応専門部隊＝１３日、横浜市磯子区の金沢シーサイドライン新杉田駅無人運転で運行している金沢シーサイドライン車内でのテロを想定した対応訓練が１３日、横浜市磯子区の同線新杉田駅で行われた。運営会社や神奈川県警、市消防局などから約７０人が参加し、乗客の安全確保に備えて連携を確認した。訓練は１３日、南部市場−新杉田間を走行中の車内で男が刃物で乗客を襲い、不審な液体入りのボト