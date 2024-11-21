映画、漫画、アニメなど大抵のコンテンツには、著作権者に無断で転載した「海賊版」が存在します。ほとんどの国で違法とされている海賊版について尋ねたノルウェーの意識調査で、30歳未満の若者の半数が「お金を節約するために海賊版を見るのは問題ないと思っている」と答えたことがわかりました。1 av 3 mener det er greit å kjøpe falske varer - Velgektehttps://www.velgekte.no/artikler/1-av-3-mener-det-er-grei