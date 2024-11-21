11月20日より開催 4戦術から選べる「戦術別SCOUT」 セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」（サカつくRTW）において、スカウトから登場する選手が「カウンター/中央突破/ポゼッション/サイドアタック」の得意戦術ごとに分かれる「戦術別SCOUT」を11月20日より開催した。 4戦術