ド派手な塗装で登場機体の全面に特別塗装トルコ国防省は2024年11月18日、トルコ空軍のF-4E「ファントムII」戦闘機の運用50周年を記念した動画を公式Xに投稿しました。滑走路でエレファントウォークを実施するトルコ空軍のF-4E/2020（画像：トルコ国防省）。F-4戦闘機は、アメリカのマクドネル・エアクラフト社（のちのマクドネル・ダグラス社）が開発した戦闘機です。日本の航空自衛隊をはじめ、各国の軍が同機を採用し、総生