歌手のイム・ヨンウン、NiziU、ビョン・ウソク、キム・ヘユンが「2024 Asia Artist Awards（以下「2024 AAA」）」で人気賞を受賞した。「2024 AAA」は本日（21日）、「モバイルアイドルファンアプリケーション『IDOL CHAMP』で4日午前10時から20日午後11時59分まで行われた『2024 AAA』人気賞の投票の結果、イム・ヨンウン（男性歌手）、NiziU（女性歌手）、ビョン・ウソク（俳優）、キム・ヘユン（女優）が各部門で1位になった」