ミキモトは、Number_iの神宮寺勇太とのパートナーシップ契約を締結しました。 ミキモト「Number_iの神宮寺勇太とのパートナーシップ契約」  ミキモトは、Number_iの神宮寺勇太とのパートナーシップ契約を締結。神宮寺さんは2024年6月、ミキモトがパリ・オートクチュール期間中に開催した、新作ハイジュエリーコレクション「The Bows（ザ ボウズ）」の発表会に来場し、パートナーシップ契約を締結する運びとなりまし