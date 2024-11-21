洋服を選ぶとき、どれくらい「流行」を意識していますか？株式会社ＮＥＸＥＲはこのほど、ブランド古着・洋服宅配買取専門サイト『リシャール』と共同で、全国50代以下の男女500人を対象に行った「洋服の流行」に関するアンケート結果を公表した。 【調査結果】参考にする媒体もいろいろありますね 洋服を購入する際に流行をどの程度意識するのか聞いたところ、「常に」と「やや」を合わせた34.2％の人が「意識