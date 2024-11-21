ロッテは来月27日に劇場公開するドキュメンタリー映画「MARINESDOCUMENTARY2024自分たちを超えてゆく。」の前売り券をあす22日午前10時から一般販売すると発表した。ムビチケカード（劇場チケット前売り券）は1枚につき、選手直筆映画タイトル入りポストカード全5種類のうち1枚が特典として付く。特典の数には限りがあり先着となる。ムビチケカードとは、ムビチケ対応の各映画館やプレイガイドで購入できるカード型