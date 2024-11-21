ソフトバンクが今年もMotorolaの折りたたみスマホを発売します。去年取り扱われた「motorola razr 40s」と違い、今度は外部ディスプレイが大きく処理能力も高いハイエンドモデルです。詳細は以下から。ソフトバンクのプレスリリースによると、同社は12月6日（水）に「motorola razr 50 ultra」を発売するそうです。motorola razr 50 ultraは165Hz表示に対応する、展開時6.9インチのフルHD+（1080×2640）有機ELディスプレイを備え