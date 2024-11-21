【WRC】第12戦ラリージャパン（11月21日／デイ1）【映像】ボディに「藤原とうふ店」豪快ドリフトの瞬間いよいよ開幕となったWRC（世界ラリー選手権）の最終戦「ラリー・ジャパン」。競技本番前に開催されるシェイクダウン（テスト走行）で、“藤原とうふ店”と書かれたマシンがマンガのような激走を見せた。シェイクダウン会場は豊田市の鞍ケ池公園。ラリー実走を前に、チームやドライバーによっても異なるが、ここをマシン