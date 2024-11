DEAN FUJIOKAが、自身初の日本武道館公演『DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館』のBlu-rayと、オリジナルドキュメンタリーフィルム『DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)』を収録したBlu-rayを2025年3月19日に2巻同時リリースする。 (関連:DEAN FUJIOKA「誰かのためになる音楽活動をしなければ意味がない」再構築と初心、2カ国語で歌う新曲を語る) 自身初の日本武道館公演は、日本での