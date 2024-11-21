ルネサンスは、来年春に「スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス 東札幌24（仮称）」をオープンする。同社は、今後も地域の人々に「楽しい健康づくり」を提案し、消費者一人ひとりの「生きがい創造」に取り組んでいく考え。同件計画地は、地下鉄東西線「東札幌駅」から徒歩3分の利便性に富んだ住宅地に位置する、大型複合商業施設「ラソラ札幌」Bタウン内にあり、周辺1km圏に約4万人、2km圏に約14万人が住む地域。また、「ラソラ