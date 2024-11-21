ガールズグループLE SSERAFIMが海外の授賞式で新たにトロフィーを獲得した。【写真】宮脇咲良、スイムウェア姿でファンを虜に！11月21日、LE SSERAFIMは『第66回輝く！日本レコード大賞』（以下、『日本レコード大賞』）でK-POPガールズグループとして初めて特別国際音楽賞を受賞した。『日本レコード大賞』は日本作曲家協会が主催する音楽授賞式で、1959年に始まり日本で最も長い伝統と権威を持つ。LE SSERAFIMが受賞した特別国際