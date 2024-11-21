Amazonは2022年から壁掛けスマートディスプレイの「Echo Show 15」を販売しており、全世界で高く評価されています。そんなAmazonが2024年11月20日に、21インチのスクリーンを備えた「Echo Show 21」と「Echo Show 15 第2世代」を発表しました。Echo Show 21 is Amazon's largest smart display yethttps://www.aboutamazon.com/news/devices/echo-show-21-amazon-smart-tvAmazonが新機種「Echo Show 15（第2世代）」を発表。国内で