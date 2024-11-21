2022年に経営破綻した仮想通貨取引所「FTX」の共同創業者で、詐欺などの罪に問われていたゲイリー・ワン被告人に対し、連邦地方裁判所が「3年間の監視付きの釈放」の判決を下しました。ワン被告人は本件にとどまらず、政府による仮想通貨市場での詐欺取り締まりにも協力しており、検察局も寛大な判決を求めていました。Bankman-Fried's ex-deputy Wang avoids prison time over crypto fraud | Reutershttps://www.reuters.com/leg