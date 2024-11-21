公明党の斉藤鉄夫代表は２１日の中央幹事会で、選挙違反などで当選無効となった議員の歳費返納の義務付けについて、与野党協議で結論を出すよう求めた。「今回の議論で取り上げ、（改正案を）成立させていきたい」と語った。西田実仁幹事長は、自民、公明両党が立憲民主党と近く協議を開始する見通しを明らかにした。