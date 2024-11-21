Noriyuki Hirata［東京２１日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比３１９円１２銭安の３万８０３３円２２銭と続落した。米半導体大手エヌビディア株が決算発表後の時間外取引で下落し、国内の関連株も低調だった。為替が円高方向に振れたことは、輸出関連株を中心に逆風となった。一方、ＡＩ（人工知能）周辺の関連銘柄を物色する動きも目立った。日経平均はわずかにプラスで寄り付いた後、短時間でマ