「WEST. 10th Anniversary 大阪松竹座公演」ポスター WEST.が出演する「WEST. 10th Anniversary 大阪松竹座公演」のポスターが完成した。また、この撮影の模様をとらえたメイキングPR映像も合わせて公開された。【動画】公開されたWEST.メイキングPR映像2014年4月23日に「ええじゃないか」でCDデビューを飾り、今年デビュー10周年を迎えたWEST.。8月の東京ドーム公演を始め様々な記念イベントが開催される中、10周