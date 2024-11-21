◆第５５回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部２回戦横浜２―０明徳義塾（２１日・神宮）明徳義塾（四国）は、横浜（関東）に敗れて、１９９７年以来２７年ぶりの初戦敗退となった。今夏の甲子園２回戦（鳥取城北）で９５球完封のマダックス（１００球未満の完封）を達成したエース左腕・池崎安侍朗投手（２年）が先発。２回無死一塁で５番・奥村頼人左翼手（２年）に中越え三塁打を浴びて先制を許すと、６回には味方の