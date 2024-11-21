この漫画は作者・もっち(@mocchi_kakei)さんによる、小学4年生のユキちゃんがクラスメイトとの人間関係に悩んだ体験談を描いたお話です。A実ちゃんのママが怒鳴り込んできた一件もあり、A実ちゃんと一緒に遊ぶことにします。しかし、彼女は思いやりのない発言や違う遊びばかり提案したりと、ユキちゃんのママから見ても、一緒に遊ぶのは難しそうと感じるのでした。『「みんな仲良く」って絶対ですか？』第5話をごらんください。