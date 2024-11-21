何かを決めるときにかかる時間は、本当に人によってマチマチだと感じることはありませんか？一瞬で決断してしまう人もいれば、なかなか決まらない人もいるでしょう。また、決めてからもグラグラと決断が揺れてしまう人もいるのではないでしょうか。なかなか決まらないのは優柔不断だからかもしれません。あなたの優柔不断度を深層心理に聞いてみましょう。図形が何に見えますか？あまり考えずにお答えください。 1. 鍋のふた 2