呉文化博物館で紅楼夢の特別展中国江蘇省蘇州市20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」で展示された「清孫温絵全本紅楼夢図」。（蘇州＝新華社配信）【新華社蘇州11月21日】中国江蘇省蘇州市の呉文化博物館で20日、特別展「紅楼夢−画像史と物質文化」が開幕した。国家1級文化財「清孫温絵全本紅楼夢図」のうち100点と紅楼夢に関連する服飾品や織物、書斎調度品など53点（組）を展示し、絵画と実物を組み合わせた方式で華や