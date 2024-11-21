中部電力の林欣吾社長はきょう、鈴木知事のもとを訪れ浜岡原発の原子力規制委員会との意見交換会の内容を報告しました中部電力は先週、南海トラフ巨大地震による新たな津波対策として「防波壁」の高さを海抜22メートルから28メートルにかさ上げする方針を示し、御前崎市などに説明しました。こうした中、21日、中部電力の林欣吾社長は、鈴木知事の元を訪れ、原子力規制委員会による審査の進め方や浜岡原発の「防波壁」