捕まえたバッタがいない！ なくした場所を聞いてお母さんが真っ青!?延長保育で胸キュン展開!? 先生が言葉を失った男の子のひと言／実録 保育士でこ先生3（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。延長保育でイケメン発言をする子、先生と英語で会話しようとする子、赤ちゃんクラスの園児にお兄さん風を吹かせる年長さん…。想像のナナ