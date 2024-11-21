21日午前、BIGBANGのG-DRAGONが「2024 MAMA AWARDS」のため仁川（インチョン）国際空港を通じて日本・大阪へ出国した。G-DRAGONは11月22日と23日、日本の京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」の23日の公演に出演する。・G-DRAGON「2024 MAMA」日本公演に出演決定！BOYNEXTDOOR、PLAVE、BIBI、(G)I-DLEが追加発表・G-DRAGON、新曲にD-LITE＆SOLが参加？「2024 MAMA」日本公演で披露と報道も…事務所がコメント