株式会社帝国データバンクは、リスキリングに対する企業の取り組み状況やその内容、課題について調査を実施し発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー リスキリングに取り組んでいる企業が8.9％。業種別では「情報サービス」「金融」で顕著に 人手不足を抱える企業ほどリスキリングに取り組む傾向に。一方で人手不足が原因で取り組めないとの声も リスキリング