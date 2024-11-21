AKB48高橋彩音（26）が20日、都内で行われた「グラビアプレスVol．9」発売記念会見に出席した。同誌では初の表紙を飾っており、撮り下ろし写真なども収録。池袋のホテルで撮影したといい「ホテルもパステルカラーでかわいかったですし、普段着ないような大人っぽくてかわいい衣装なので、大人な休日を過ごせた感じがして楽しかったです」と笑顔で話した。AKB48チーム8の埼玉県代表として加入しており、池袋は昔からよく行っていた