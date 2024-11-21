中国建設機械の貿易額、１０月は２４・２％増４８億ドル超すインドネシアの顧客に引き渡された中国建設機械大手、広西柳工機械の鉱山用機械。（資料写真、南寧＝新華社配信）【新華社北京11月21日】中国の建設機械業界団体、中国工程機械工業協会は20日、10月の建設機械貿易額が前年同月比24.2％増の48億4100万ドル（1ドル＝約155円）だったと発表した。輸入額は33.1％増の2億3300万ドル、輸出額は23.8％増の46億800万ドルとな