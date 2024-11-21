パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（32）が、SBC湘南美容クリニック柔道部の公式インスタグラムに登場し、普段とは違う姿を披露し話題となっている。【写真】足細っ！メイクで激変美脚あらわなドレス姿の角田夏実インスタでは「以前あったファッションショーの写真をアップします！角田キャプテン、何を着ても映えますよねー。選手の色んな姿を見てみたいです」とイベント参加した際の写真を数枚アッ