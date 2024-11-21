林官房長官は先ほど、衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、臨時国会を今月28日に召集する方針を伝えました。臨時国会では、▼今年度の補正予算案を審議するほか、▼政策活動費の廃止を念頭にした政治資金規正法の再改正や、▼国会議員に毎月100万円支給される「旧文通費」のあり方など、政治改革の実現に向けた議論もおこなわれる見通しです。