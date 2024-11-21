グランド ハイアット 東京は、2025年1月14日から3月31日まで、旬を迎えるみずみずしいいちごをふんだんにつかった「ストロベリースイーツ＆ブレッド コレクション」を発売します。■大粒のいちごを飾った帽子型のケーキやいちごがびっしりと並んだミルフィーユが新登場2025年は、3種類の新作を含む5種類のスイーツを用意。新作の「ストロベリー シャルロットケーキ」は、メレンゲを加えたふわっと軽い食感のストロベリームースをメ