オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は11月21日〜12月25日まで、クリスマス期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HOHOEMI」を開催します。会場ではイラストレーターHOHOEMI氏の世界観とクリスマスムードを楽しめる限定コンテンツやコラボレーションボトルのほか、クリスマスドリンク・フードの販売なども行います。■まるでクリスマスパーティーのような時間を楽しめる期間限定イベント