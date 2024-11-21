Iｰneが展開するナイトケアビューティーブランドのYOLU（ヨル）は11月27日より、サクラナイトシリーズから、シャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ヘアマスク・ボディソープ・バスタブレットを順次発売します。■ボディソープやバスタブレットも新登場同シリーズでは、ヘアケア商品を再販するほか、ボディソープと重炭酸バスタブレットが登場。共通成分としてアップサイクル原料であるサクラエキスを配合しているほか、パッケー