兵庫県の斎藤元彦知事は再選後初めての対外公務となる関西広域連合の会合に出席しています。大阪市内で開かれた関西広域連合の会議に出席した兵庫県の斎藤元彦知事。再選後、初めての対外的な公務で、和歌山県の岸本知事や大阪市の横山市長らと握手をするなどしました。（兵庫県斎藤元彦知事）「あらためまして、先日の選挙で当選させていただきました。関西を盛り上げて行くために、兵庫県としても全力で頑張っていきたい