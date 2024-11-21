【モデルプレス＝2024/11/21】12月15日より開幕する「WEST.10th Anniversary 大阪松竹座公演」で主演を務めるWEST.。この度、同公演のポスタービジュアル＆PR映像が初解禁され、12月24日と25日の公演を映画館で生中継することが決定した。【写真】WEST.、メイキングで7人密着◆「WEST.10th Anniversary 大阪松竹座公演」ポスタービジュアル＆PR映像初解禁2014年4月23日に「ええじゃないか」でCDデビューを飾り、今年デビュー10周年