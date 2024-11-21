Valerie VolcoviciAlison Withers[バクー ２０日 ロイター] - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）のガイス事務局長は２０日、原油やガスは神からの贈り物であり、各国はエネルギー源を排斥するのではなく温室効果ガス排出削減に焦点を絞るべきだと述べた。アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）で演説した。ガイス氏は「石油とガスは、食品の生産や包装、輸送、医学の研究、医薬品の製