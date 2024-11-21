「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１２月２４日、有明アリーナ）ＩＢＦ・ＷＢＯ１位のサム・グッドマン（オーストラリア）の挑戦を受ける王者・井上尚弥（大橋）の新たなスパーリングパートナー、ジャフェスリー・ラミド（米国）が来日し、２０日からスパーリングを開始したことが２１日、大橋ジムから発表された。ラミドは以前も尚弥のスパーリングパートナーを務めており、前回の挑戦者Ｔ