【モデルプレス＝2024/11/21】Aぇ! groupの正門良規と草間リチャード敬太が、20日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。メンバーのトークスキルアップを称賛する場面があった。【写真】Aぇ! group、道頓堀にサプライズ登場 7000人集まる◆正門良規＆草間リチャード敬太、小島健＆佐野晶哉の「レベルアップ」を実感」正門と草間と末澤誠也が9月から11