米大リーグ、ドジャースのワールドシリーズ制覇祝賀会にオンライン参加し、メッセージを伝える岩手県奥州市の倉成淳市長（左端）＝21日午前、岩手県奥州市米大リーグ、ドジャースの本拠地に近いカリフォルニア州トーランス市が日本時間21日午前、ワールドシリーズ制覇の祝賀会を開き、大谷翔平選手の出身地である岩手県奥州市と、山本由伸投手の出身地である岡山県備前市の両市長らがオンラインで参加して共に頂点を祝った。両