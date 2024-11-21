21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比360円安の3万7980円と急落。日経平均株価の前場現物終値3万8033.22円に対しては53.22円安。出来高は1万9258枚となっている。 TOPIX先物期近は2684.5ポイントと前日比14.5ポイント安、現物終値比4.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37980