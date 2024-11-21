北海道上川町は「地域と官民が交わる未来を創出するトークセッション」を2024年11月11日(月)、SENQ霞が関(東京都千代田区霞が関)にて開催しました。 地域と官民が交わる未来を創出するトークセッション  開催日時：2024年11月11日(月)18:30〜21:30開催場所：SENQ霞が関(東京都千代田区霞が関一丁目4-1 日土地ビル2F)参加人数：65名(※登壇者含む)参加費：無料北海道上川町は「地域と官民が交わる未来を創