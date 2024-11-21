■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/18、NYダウ▲55ドル安、43,389ドル2）11/19、NYダウ▲120ドル安、43,268ドル3）11/20、NYダウ＋139ドル高、43,408ドル【前回は】相場展望11月18日号米国株: トランプ・ラリーは11/1〜11で終了、暗雲発生に備えを日本株: そもそも日経平均では、トランプ・ラリーは起きなかった米国株の急落の余波に注意●2．米国株：注目のエヌビディア決算は予想を上回ったが、高い期待