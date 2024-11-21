北京冬季五輪マスコットの巳年版「蛇墩墩」が登場19日、北京で発表された「蛇墩墩」のブラインドボックス。（北京＝新華社記者/張晨霖）【新華社北京11月21日】中国北京市で19日、北京冬季五輪の公式マスコット「氷墩墩（ビンドゥンドゥン）」の巳年新春バージョン「蛇墩墩（ショードゥンドゥン）」シリーズが発表された。北京冬季五輪マスコットの巳年版「蛇墩墩