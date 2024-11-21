来年もK-POPアーティストが米大型音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」に多数出演する。【写真】履いてないも同然？ジェニーの“露出ファッション”11月20日（現地時間）に発表された来年のラインナップによると、4月13、20日にBLACKPINK・ジェニーとXG、12、19日にENHYPEN、11、18日にBLACKPINK・リサが出演するという。（写真提供＝OSEN）ジェニー（写真提供＝OSEN）ENHYPEN（写真提供＝OSEN）リサ（