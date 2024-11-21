アメリカのバイデン政権は20日、ウクライナへの対人地雷の供与を発表しました。供与に消極的だったこれまでの方針を大きく転換した形です。対人地雷は民間人に無差別に被害を与え、戦争終結後も爆発の危険性が残ることなどから、バイデン政権はこれまで、ウクライナへの供与には消極的でしたが、ロシア軍の攻勢を受け、容認に転じました。オースティン国防長官「供与する対人地雷は持続性がないもので、自己起爆、事後爆発をコント