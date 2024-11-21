好調の森下が米国戦へ向けて意気込みを語った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext侍ジャパンの4番・森下翔太が「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」のスーパーラウンド初戦の米国戦を前に意気込みを語った。【動画】韓国を絶望させた豪快弾！左中間スタンドへ運んだ森下翔太の2ランアーチを見る森下は「自分の状態としてはぼちぼち。東京に来てもう一段上げられるように、自分でやれることはしっかりやって試合に臨みたい」と